Interrogé par les journalistes de Talksport, l’attaquant sénégalais de Liverpool s’est exprimé sur la situation actuelle de la Premier League avec la suspension des matchs suite à la pandémie du coronavirus. Proches de remporter le titre du championnat d’Angleterre avec une avance considérable de 25 points sur Manchester City, les Reds voient leur titre menacé par la pandémie du coronavirus qui a causé la suspension des matchs.

“J’espère que nous le gagnerons l’année prochaine“

Au cours de l’interview, le ballon d’or africain déclare qu’il ne serait pas contre l’idée de renoncer au championnat si la situation sanitaire actuelle ne permettait pas la reprise de la compétition. “Cela a été difficile pour Liverpool, mais cela a été plus difficile pour des millions de personnes à travers le monde. Certaines personnes ont perdu des membres de leur famille et c’est la situation la plus compliquée.” poursuit l’attaquant sénégalais. Sadio Mané se projette sur l’éventualité d’une victoire l’année prochaine avec ses coéquipiers de Liverpool. “C’est mon rêve et je veux le gagner cette année. Si ce n’est pas le cas, j’accepterai, cela fait partie du jeu. J’espère que nous le gagnerons l’année prochaine.” a soutenu ce dernier.

Une lueur d’espoir pour Liverpool

Les hommes du technicien allemand Jurgen Klopp peuvent cependant garder un espoir de remporter le titre cette année, trente ans après leur dernier sacre qui date de 1990, si la proposition des dirigeants du football anglais est validée. En effet ces derniers, en concertation avec les autorités anglaises envisageraient une reprise des compétitions le 08 juin prochain selon le journal anglais The Times.