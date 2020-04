En vue de la sensibilisation des populations à adopter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires béninoises, 14 artistes béninois réunis au sein du collectif 229 contre le coronavirus pour chanter « Corona blocus ». L’initiative est une idée originale de l’activiste Sandra Idossou. Gopal DAS, Sèssimè, Ndani Gani, Gildas Zinsou, Teriba, Datamao, Faty, Adjima, Le BIM, José Elmah, Fafa Ruffino, Sergent Markuss, Vincent Ahéhéhinnou et Méchac ont donné de leur voix dans cet opus intitulé « Corona Blocus ». Mis en vidéo, le morceau est une idée de l’activiste Sandra Idossou, artisane de l’initiative « Sachetheloue ».

La composition et les arrangements de la chanson sont l’œuvre de l’artiste Fifi Fender et enregistré au studio Blue Diamond avec la participation de Constance Genevée. C’est un clip de 4 minutes 09 secondes qui met en exergue socio-économiques du Bénin et appelle chaque citoyen a observé strictement les règles établies pour éviter la propagation du coronavirus.

« Lavons-nous les mains. Evitons d’être trop près. Quand le coronavirus sera parti, on pourra reprendre notre vie normalement. Evitons de se serrer les mains, évitons de se rendre dans les fêtes, se laver les mains peut sauver des vies. N’oublions pas les consignes, gardons une distance de sécurité. Et cette pandémie s’éloignera de nous », ce sont entre autres messages véhiculés dans la chanson par l’ensemble des 14 artistes.