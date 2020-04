Hier mercredi 22 avril 2020, le président américain Donald Trump a fait savoir sur Twitter, avoir donné l’ordre à la marine américaine de « tirer et de détruire toutes les vedettes iraniennes si elles harcelaient» les bateaux américains en mer. Ces propos avaient suscité la réaction du porte-parole de l’armée iranienne Abolfazl Shekarchi. D’après un média iranien, il avait appelé le gouvernement américain à se consacrer plutôt à la prévention de la propagation du nouveau coronavirus dans les forces armées américaines. Cependant, suite aux propos du locataire de la Maison Blanche, l’armée iranienne a indiqué qu’elle attaquera les bateaux américains qui mettent en danger la sécurité de l’Iran.

Une priorité stratégique du gouvernement iranien

Cette déclaration a été faite ce jeudi 23 avril 2020, par le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique Hossein Salami, à une chaîne de télévision iranienne. «Nous avons ordonné à nos forces navales de détruire navires de guerre et unités militaires américaines dans le golfe Persique s’ils menaçaient la sécurité de bateaux civils ou militaires [iraniens, ndlr]» a-t-il ajouté. Le commandant des gardiens de la révolution a indiqué que la riposte sera vite appliquée. Par ailleurs, il n’a pas manqué de souligner que la sécurité du golfe persique figure parmi les priorités stratégiques du gouvernement iranien.

11 vedettes iraniennes avaient harcelé les navires américains

Rappelons que le Pentagone avait fustigé le mercredi 15 avril 2020 des manœuvres dangereuses de vedettes des Gardiens de la Révolution iranienne, près des navires de guerre américains, qui effectuaient des patrouilles dans le golfe. A en croire la marine américaine, 11 vedettes du corps des Gardiens de la Révolution «se sont approchées à plusieurs reprises et ont harcelé» six bateaux américains, qui effectuaient une mission de surveillance des voies maritimes. Dans un communiqué, l’US Navy avait précisé que les vedettes iraniennes sont passées plusieurs fois devant et derrière les bateaux américains, indiquant qu’elles s’étaient approchées à une grande vitesse.