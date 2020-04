Aux États-Unis, le pays est confronté à une énorme crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus, et les citoyens encore confinés chez eux. Mais la semaine dernière, un homme de 60 ans était arrêté et inculpé pour un incident survenu en janvier dernier. l’homme, Ronnie Keith Johnson, résidant à Winston-Salem, en Caroline du Nord, se voyait accusé d’”abus criminel par négligence à l’égard d’un enfant ayant causant de graves dommages physiques“. Un crime grave, lourdement puni par la justice américaine.

Un enfant de trois mois enivré et drogué

Selon la presse locale, le sexagénaire Ronnie Keith Johnson; aurait donné à un enfant de 3 mois de la cocaïne et de l’alcool. Les autorités ayant déclaré que l’enfant avait été testé positif à la cocaïne et avait un taux d’alcoolémie de 0,17%. Un taux d’environ le double de la limite légale en Caroline du Nord qui est de 0,08%. La Police de l’Etat enquêtait toujours sur le modus operandi du crime. Mais selon des résultats préliminaires, il semblerait que le vieil homme handicapé qui vivait avec les parents du bébé en leur domicile, y avait trouvé là-bas la possibilité de commettre son méfait. La véritable relation entre l’homme et la famille du bébé n’a pas été révélée.

Il avait été accordé à Johnson pour le moment une libération sous caution de 10 000 usd ; en attendant son procès pour le 14 mai prochain. Aux USA, la qualification d’un délit en ‘’abus criminel’’, avait de nombreuses variantes. Mais il était entendu que l’abus criminel était plus important que le simple abus, avec en droit pénal américain une catégorisation comme étant le type d’infraction le plus grave. La latitude était laissée à chaque Etat aux USA, d’infliger ses propres sanctions mais en général et étant donné le cas d’espèce, notre sexagénaire risquait s’il était reconnu coupable, entre 10 et 13 ans d’emprisonnement dans une prison fédérale.