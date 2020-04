Face à la crise de covid-19, l’Organisation des Nations Unies a décidé de mettre en place un plan historique. En effet, l’ONU a confirmé ce vendredi, lancer une initiative inédite, visant à permettre l’accélération de la recherche, de la mise en place de tests et surtout, d’un vaccin efficace dont l’accès sera rendu équitable.

De nombreux pays, dont la France et l’Allemagne, ont répondu présent à cette initiative. Pour beaucoup, cette collaboration permettra de mettre en commun, de nombreuses connaissances ainsi que des acquis. Une collaboration qui favorisera donc la recherche et l’avancée des scientifiques dans leur quête d’un vaccin efficace et accessible à toutes les populations.

L’ONU souhaite que la recherche avance

Une entente cordiale trouvée à l’occasion d’une réunion virtuelle au cours de laquelle les grands leaders de ce monde étaient réunis. Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen étaient effectivement invités. De son côté, Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l’Organisation mondiale de la santé, a rapidement réagi à cette formidable avancée, estimant que le monde allait gagner énormément de temps. De quoi sauver des milliers, si ce n’est des millions de vies humaines.

Un vaccin, plus que nécéssaire

Pour rappel, plus de 2.7 millions de personnes ont été touchées par le nouveau coronavirus à travers le monde pour près de 191.000 décès, poussant de nombreux gouvernements à opter pour une stratégie de confinement. À ce jour, certaines nations ont décidé de passer le cap et de rouvrir peu à peu leur économie, cloîtrée depuis plusieurs semaines, posant de fait, de nombreuses questions. En effet, le covid-19 n’est pas une maladie bien connue des scientifiques qui, de fait, craignent une seconde vague de malades.