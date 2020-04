Le coronavirus n’a cessé de faire des victimes de par le monde depuis son apparition. On compte près d’un million de personnes contaminées sur la planète et plus de 50 000 décès dans près de 180 pays du monde. En Europe, l’Italie et l’Espagne sont particulièrement les pays les plus touchés. Pour endiguer le mal, les scientifiques de plusieurs pays du monde entier ont accéléré les recherches. L’université de Pittsburgh aux États-Unis vient de tester un vaccin, objet de tous les espoirs pour lutter contre le Covid-19. C’est en effet la quintessence d’une étude rendue publique par la revue ”EBioMedecine”.

Le vaccin testé sur des souris donne des résultats positifs

Les résultats du test sont attestés par la revue scientifique britannique ”The Lancet”. Quatorze jours après avoir injecté le vaccin à une souris, l’organisme de celle-ci a produit des anti-corps spécifiques qui vont lui permettre de se défendre face au virus. Selon les scientifiques, ces anti-corps spécifiques pourront permettre de combattre le nouveau virus pendant une durée de douze mois. Même si pour le moment, il faudra encore du temps pour que le vaccin soit testé sut l’être humain, avant d’être généralisé, il constitue un brin d’espoir dans les recherches des scientifiques pour trouver un traitement contre le nouveau virus.

Précisons que ce sont les acquis des scientifiques sur les autres coronavirus respiratoires comme le Sras et le Mers qui leur ont permis de développer ce vaccin. Il faut notifier qu’entre-temps, l’Amérique s’était associée au laboratoire pharmaceutique ”Regeneron” afin de trouver un traitement contre le nouveau virus. Le partenariat annoncé entre le gouvernement américain et ”Regeneron” concerne un traitement du coronavirus à base d’anti-corps monoclonaux. Les anti-corps monoclonaux sont créés en laboratoire. Ils représentent une forme d’immunothérapie. Ils se fixent à certaines protéines d’un virus, neutralisant sa capacité à infecter les cellules humaines.