Le président de l’Assemblée nationale a reçu en audience hier mercredi 17 juin, le nouveau maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoty. L’édile était accompagné de trois de ses adjoints et du Chef du troisième arrondissement de la ville capitale. A sa sortie d’audience, le maire a confié à la presse les raisons de sa visite à Louis Vlavonou. « Cette démarche que nous avons menée ce matin s’inscrit dans la dynamique de présenter le maire et les différents adjoints au maire à l’autorité parlementaire. C’est également une occasion pour nous de dire à l’autorité toute notre satisfaction de l’avoir à nos côtés (…) Nous sommes aussi venus pour prendre des conseils au regard de l’expérience de la deuxième personnalité de l’Etat. Il est important que nous venions à son école et que nous l’écoutions avant de rentrer pleinement dans nos nouvelles fonctions » a-t-il déclaré.

A l’en croire, le président du Parlement était content de leur démarche et a promis de les soutenir. Pour ce qui est de leurs doléances, la deuxième personnalité de l’Etat a aussi promis de faire le nécessaire en son temps, pour que Porto-Novo retienne davantage l’attention et retrouve ses lettres de noblesse en tant que capitale. Le nouveau maire de Porto-Novo n’a pas manqué de s’adresser aux fils et filles de la ville qui en réalité n’ont pas voté massivement pour l’Union Progressiste, parti dont il est issu, lors des dernières élections communales.

“Nous allons travailler main dans la main“

« C’est Dieu qui établit les chefs. Ce n’est pas de notre propre force. Mais si ça a été ainsi, c’est parce que Dieu sait que nous pouvons à un moment donné faire quelque chose pour notre ville. Nous voudrions rassurer toutes les filles et les fils de Porto-Novo que nous allons travailler main dans la main » a-t-il déclaré ajoutant qu’il n’y a ni de vainqueur ni vaincu à la suite des communales, puisque « c’est la ville qui a gagné ».

Quelque soi nos bords politiques, l’heure est au développement de Porto-Novo car les élections sont terminées. Nous avons donc besoin du soutien de toutes les forces vives de Porto-Novo pour qu’ensemble, nous impulsons une nouvelle dynamique à notre ville, a-t-il poursuivi. Le nouveau maire de Porto-Novo, jadis conseiller d’un parti de la mouvance au sein du conseil communal défunt, porte donc le manteau du rassembleur. Il dit être disposé et très ouvert de même que l’ensemble du conseil communal. « Nous sommes à l’’écoute pour toutes actions que nous pouvons mener pour que Porto-Novo retrouve ses lettres de noblesse en tant que capitale » a-t-il conclu.