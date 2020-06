Cette semaine on a assisté à l’élection de plusieurs maires et de leurs adjoints. C’était le cas à Zangnanado avec Justin Kanninkpo, qui a été investi de la confiance de ses pairs pour présider aux destinées de cette collectivité territoriale. Seulement une frange de la population n’a pas goûté à cette élection. Il s’agit d’une foule de jeunes qui s’est levée avec pierres et branchages en main pour exprimer son désaccord juste après l’élection de M Kannikpo, au moment même où ce dernier et les membres de la délégation du préfet allaient se retirer.

L’édile et les officiels ont d’ailleurs manqué de goûter aux pierres dont ils étaient les cibles. Pour les jeunes déchaînés, le processus ayant conduit à l’élection de Justin Kanninkpo est teinté d’un certain favoritisme qu’ils réprouvaient. « Nous en avons marre de passer sous l’autorité du gendre du maire sortant après avoir quitté la sienne » scandaient-ils. C’est visiblement mal parti pour l’édile de Zangnanado. Il doit cependant se réjouir d’être élu parce que d’autres n’ont pas eu cette chance. Le maire de Natitingou par exemple n’a pas pu être élu.

Échec pour Tate Yama Ouindé

Le candidat présenté par le Bloc Républicain, parti majoritaire, a échoué dans les urnes. Tate Yama Ouindé a juste recueilli 11 voix pour et 13 autres voix défavorables. Le préfet de l’Atakora Lydie Déré Chabi Nah a suspendu la séance afin de permettre aux deux parties de tomber d’accord. Un laps de temps après, elle appellera les conseillers pour leur annoncer le report de la séance à une date ultérieure.