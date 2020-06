Grande répression vendredi 12 juin par les éléments de la police républicaine. L’opération a pour but de veiller au respect des couloirs de circulation, des pistes cyclables et des mesures de protection contre le coronavirus dont le port de masque et la distanciation sociale d’un mètre.

L’hiérarchie policière par message a demandé aux chefs d’unité de la ville de Cotonou, d’instruire une patrouille d’intervention répressive. En effet, c’est dans le cadre d’une opération dénommée « Piste cyclable, surcharge, non-respect des mesures de prévention contre la pandémie actuelle du Coronavirus notamment à bord des véhicules taxis, bus, minibus etc ».

La répression démarre vendredi 12 juin 2020 à 7 heures pour s’achever à 10 heures précises. Tout acte de rançonnement est totalement proscrit et sera sanctionné avec la dernière rigueur, préviennent les responsables de la police. L’opération sera menée sous le contrôle des chefs d’unités.

Les axes d’intervention de l’opération sont définies comme suit PK3-Abattoir : Commissariat du 1er arrondissement ;

Carrefour Dédokpo- Sacré-Cœur : Commissariat du 3ème arrondissement ;

Carrefour La Béninoise- PK3 : Commissariat du 4ème arrondissement ;

Carrefour Ciné Vog- carrefour Zinsou : Commissariat du 5ème arrondissement ;

Carrefour Lègba-carrefour de Souza-Marina : Commissariat du 6ème arrondissement ;

Marina-Étoile rouge : Commissariat du 7ème arrondissement ;

Étoile rouge-Agontinkon : Commissariat du 8ème arrondissement ;

Carrefour Agla-Bénin-Marché : Commissariat du 9ème arrondissement ;

Pylônes- Cica-Toyota : Commissariat du 10ème arrondissement ;

Étoile rouge- Carrefour Kossi : Commissariat du 11ème arrondissement;

Mosquée Cadjèhoun-Passerelle Bon Pasteur : Commissariat du 12ème arrondissement;

Carrefour Bénin-Marché- Echangeur Godomey : Commissariat du 13ème arrondissement ; Carrefour Delorme- Les 4 Thérapies : Commissariat de Dantokpa.