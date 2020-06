Apparemment l’Union européenne et le Bénin ont enfin fumé le calumet de la paix. Selon des informations rapportées par le quotidien de service public La Nation, les 27 ont décidé de remplacer Oliver Nette, déclaré persona non grata et expulsé du Bénin il y a quelques mois. Le nouvel ambassadeur devrait débarquer à Cotonou après l’été 2020. C’est le directeur général pour l’Afrique du Service européen de l’action extérieure qui l’a fait savoir le jeudi 28 mai 2020 à l’occasion des assises préparatoires du 6ème dialogue politique entre Bruxelles et Cotonou.

En effet, au cours de son intervention, Koen Vervaeke a laissé entendre que les assises préparatoires sont très importantes parce qu’elles ouvrent « la voie de la reprise du dialogue que nous prévoyions après l’été lorsque notre nouvel ambassadeur sera sur place ». Le diplomate européen a par ailleurs fait savoir que c’est le Bénin qui a manifesté son désir de reprendre le dialogue politique avec l’Union européenne.

Ce n’est pas une relation de “donneur-receveur”

« Nous avons noté les assurances des services diplomatiques de l’Union européenne ainsi qu’une présentation rapide des lettres de créance pour notre futur ambassadeur » a-t-il poursuivi. Koen Vervaeke a aussi profité de l’occasion pour rappeler une règle fondamentale qui gouverne les relations internationales : les intérêts. Pour le diplomate européen, les relations entre l’Union européenne et le Bénin ne sont pas des relations de « donneur-receveur ».

Elles sont basées sur des points d’intérêt commun. Il faut dire que l’expulsion d’Oliver Nette avait fortement irrité l’Ue qui en réaction a déclaré persona non grata le représentant du Bénin à Bruxelles. Aujourd’hui, on semble loin du conflit. Chaque parti est visiblement revenu en de meilleurs sentiments.