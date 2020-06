Plus d’un mois après le décès de Carlos Ingram Lopez, la vidéo de son interpellation mortelle a été diffusée le mercredi 24 juin dernier. Chris Magnus, chef de la police de Tucson, a démissionné ce vendredi 26 juin 2020. La victime, un homme âgé de 27 ans, avait été plaquée au sol pendant une douzaine de minutes par trois policiers. Ceux-ci avaient répondu à un appel d’urgence au domicile de la grand-mère de ce dernier, où celui-ci d’origine latino-américaine se trouvait assez agité et nu. Selon la vidéo diffusée par les autorités locales, les trois policiers, un noir et deux blancs, ont poursuivi la victime jusqu’au garage de la maison. Lui ayant passé les menottes, les agents l’ont plaqué au sol, face contre terre.

« Victime d’un arrêt cardiaque »

Carlos Ingram Lopez commencera par s’excuser. Par la suite, il gémit en appelant sa grand-mère à l’aide, faisant savoir qu’il n’arrive plus à respirer. D’après le chef de la police de Tucson, qui a déposé le tablier, le jeune homme était inconscient, « victime d’un arrêt cardiaque ». Pour lui, si les agents de police ont agi de cette manière, ils n’avaient cependant, aucune intention de nuire. « Il n’a pas été frappé, il n’a pas subi de clé au cou ou d’étranglement » a laissé entendre Chris Magnus. A l’en croire, l’autopsie de la victime a révélé une importante dose de cocaïne dans son corps, ainsi qu’une taille anormale du cœur, tout en ne relevant pas la cause exacte du décès.

Les 3 policiers ont démissionné

« C’est irresponsable et injuste de dire qu’il a été tué par la police » a-t-il déclaré. Les services du procureur enquêtent toujours sur cette mort, mais aucune accusation n’a été portée sur les trois policiers impliqués, qui ont d’ailleurs démissionné. Dans une déclaration, la maire de Tucson, Regina Romero, a estimé que le chef de police ne devait pas démissionner. Même si la mort de Carlos Ingram Lopez a eu lieu avant celle de George Floyd, la vidéo où il se plaint de ne plus respirer a fait écho à celle de l’Afro-américain, mort sous le genou d’un policier blanc, dans la ville de Minneapolis.