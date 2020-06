Dans un contexte de vives tensions sociales à cause du meurtre de George Floyd tué par des policiers blancs, le célèbre comédien américain connu sous le nom de Will Smith va jouer un rôle assez spécial dans son prochain tournage. Dans le film Emancipation du réalisateur Antoine Fuqua il incarnera le personnage de Peter. Ce dernier était devenu très célèbre suite à la publication d’une photographie terrifiante de son dos.

“Le dos fouetté”

Cette image prise en mai 1863, et publiée dans The Independent, puis dans le numéro du 4 juillet de Harper’s Weekly est appelée The Scourged Back ou le dos fouetté en français. Cette image incarne en effet les traitements inhumains qui avaient été réservés aux esclaves dans les plantations américaines. Le film Emancipation replonge ainsi le public dans la période de la guerre de Sécession. Dans le film, le dos lacéré de cet ancien fugitif a été découvert lors d’un examen médical pour intégrer l’armée de l’Union.

Un script, actuel?

Les cicatrices laissées par les fouets de son contremaître dans une plantation de coton de Louisiane ont donc été découvertes par les médecins. Le scénario se focalise en effet sur le parcours de cet esclave qui a bravé tous les dangers et affronté toutes les situations pour échapper à ceux qui le poursuivaient. Sur le script de ce film, le réalisateur indique qu’il cadre avec l’actualité du moment dans le monde.

« Ce script m’a frappé au cœur d’une manière si intense, impossible à exprimer, mais que vous pourrez comprendre, je pense », a fait remarquer le réalisateur Antoine Fuqua. « Je retrouve certains des sentiments que j’éprouve dans la rue en ce moment. Il y a de la tristesse, de la colère, de l’amour, de la foi et de l’espoir aussi lorsque je vois ce que font les jeunes aujourd’hui. Ce qui me remplit le plus d’espoir, c’est qu’ils ne vont plus tolérer cela plus longtemps. J’ai été traversé par tous ces sentiments lorsque j’ai lu le scénario. », a-t-il poursuivi.