Prison à vie pour tentative de meurtre. C’est du moins la décision prise par la cour criminelle de l’Old Bailey à Londres ce jeudi contre Jonty Bravery. Ce jeune homme âgé de 18 ans, avait en effet poussé un petit français depuis le dixième étage du musée londonien Tate Modern. Cette sentence a été prononcée pour la conclusion selon laquelle le mis en cause aurait agi avec préméditation. Il serait également un individu assez dangereux et aurait de sérieux problèmes psychiatriques.

“Je crois que j’ai tué quelqu’un…”

Après avoir commis son forfait, le mis en cause a été maîtrisé par les membres du public en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. Jonty Bravery aurait expliqué avoir entendu des voix lui demandant de tuer ou de blesser des gens. « Je crois que j’ai tué quelqu’un, je viens de le jeter depuis le balcon », aurait confié à un employé du musée le mis en cause juste après son acte. La présidente de la cour criminelle de l’Old Bailey à Londres a notamment mis l’accent sur le caractère irréversible des dommages qui ont été causés à la victime.

La victime récupère…

Le petit âgé de six ans, s’en est sorti avec une hémorragie cérébrale et de multiples fractures, à la colonne vertébrale, aux jambes et aux bras. « On ne sait pas s’il guérira totalement », a notamment mentionné la procureure lors de l’audience au tribunal. Pour la prise en charge sanitaire du petit, une plateforme avait permis de mobiliser une somme évaluée à plus de 230 000 €.

Ses proches qui ont pris l’habitude de donner de ses nouvelles sur site ont indiqué qu’il fait des progrès. Il aurait retrouvé l’usage de la parole à la fin de l’année dernière. « Nous ne comprenons pas tout ce qu’il dit, en particulier quand il est fatigué, mais il s’exprime de plus en plus », ont annoncé les proches du petit sur le site internet.