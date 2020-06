Ce lundi, une chaine française sortait un documentaire qui voudrait lever un pan de voile sur les coulisses de l’affranchissement de Harry et Meghan Markle, les seigneurs de Sussex. Un documentaire ‘’long format’’ goupillé par des journalistes de la rédaction de la chaine, et dans lequel certaines révélations avaient vu le jour. Notamment celles sur la problématique du contrat de mariage imposé par la Reine et la couronne britannique au couple et auquel se serait vigoureusement opposé le prince.

Un contrat prénuptial ? Une insulte pour Meghan…

Statistiquement, selon des observateurs, les membres de la famille royale seraient plus susceptibles de divorcer que les citoyens moyens. La Reine Elizabeth a quatre enfants et un seul d’entre eux était toujours marié à son premier conjoint ; le Prince Edward, marié depuis 1999 à la Comtesse Sophie Rhys-Jones. Du coup la Reine, échaudée, préférait dès le départ exiger aux hommes de sa famille de faire signer à leurs fiancées un contrat prénuptial. Un contrat qu’aurait refusé le Prince Harry, alors fiancé avec l’actrice Hollywoodienne, Meghan Markle.

C’est en tous cas ce qu’avait révélé, « Harry et Meghan, les affranchis », le documentaire de la BMTV paru ce lundi. Le prince Harry se serait farouchement opposé, à cette exigence de la Reine, choisissant de croire avec Meghan à un amour éternel ; plutôt que de prendre la route traditionnelle des millionnaires et de protéger ses actifs via un accord prénuptial. Pourtant des actifs il en avait à protéger. Alors que l’actrice avait une fortune nette estimée à 5 millions de dollars, ayant été payée 50 000 dollars par épisode de la célèbre série “Suits“, le prince lui trônait sur un pactole évalué entre 25 et 40 millions de dollars, selon la presse britannique.

Le prince « rouquin » avait hérité de 14 millions de dollars de sa mère, la princesse Diana, et avait capitalisé 53 000 de dollars par an, durant ses 10 années de service en tant que capitaine dans la Royal Airforce. Et ceci c’était sans compter les divers placements faits en son nom. Mais pour Harry, avec Meghan c’était « à la vie, à la mort », et donc une insulte à la personne de sa future, et de la confiance mutuelle qu’ils se portaient, que de faire signer à Meghan, un contrat qui lui laissait une assez maigre consolation financière en cas de divorce. Il en aurait discuter avec la Reine et aurait eu gain de cause, à ce moment là déjà !