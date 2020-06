Alors que les informations données par les autorités béninoises sur la propagation du coronavirus suscitent l’emoi au sein de la population, nos confrères de Matin Libre qui ont consulté des sources proches du milieu médical affirment que deux ministres du président Patrice Talon ont été contaminés au coronavirus. Nos sources nous confirment cette information et précisent que les ministres infectés ont été mis en quarantaine pour éviter la propagation du virus ont-il précisé. Il faut noter que cette information tombe à quelques heures après le conclave gouvernemental du mercredi 24 juin. En effet, le gouvernement du président Talon s’est réuni hier en conseil des ministres.

Le gouvernement doit communiquer

Le mois passé, un membre de l’assemblée nationale du Bénin était décédé des suites du Coronavirus. Une situation qui a amené le président de l’Assemblée Louis Vlavonou et son équipe à prendre des mesures idoines afin d’endiguer la propagation de la maladie au sein de l’institution. Toutefois, suite au décès de l’honorable Démolé Moko, les membres de l’assemblée n’ont pas été mis en quarantaine à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays. Au Sénégal, par exemple, le président Macky Sall s’est mis en quarantaine après avoir eu des contacts avec une personne infectée par le virus.

Le gouvernement du Bénin doit rapidement communiquer sur cette affaire afin de rassurer la population très inquiète de la montée vertigineuse des infections dans le pays. Le dernier bilan sur l’évolution de la Covid-19 au Bénin fait état de plus de mille contaminations dont 14 décès. Il faut dire que beaucoup de béninois attribuent la montée des cas à l’organisation des Elections municipales et communales du 17 mai 2020. En outre, plusieurs restrictions imposées pour endiguer la propagation de la pandémie ont été levées depuis le 11 mai. Les lieux de culte, les écoles et les lieux destinés à accueillir le public ont été rouverts alors que les gestes barrières ne sont pas scrupuleusement respectés.