Ce mardi, le comité sénatorial HELP (santé, éducation, pension du travail) a tenu une audience sur la réouverture des écoles et des lieux de travail. À l’audience, ont été invités de hauts responsables de la santé: le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du NIH, Anthony Fauci ; le directeur du CDC, Robert Redfield ; le secrétaire adjoint à la santé et aux services sociaux pour la santé, l’amiral Brett Giroir ; et le commissaire de la Food and Drug Administration, Stephen Hahn. Une occasion pour le principal expert en maladies infectieuses du pays, le Dr Fauci, d’appuyer sur la sonnette d’alarme.

Un possible retour au confinement…

« Nous avons maintenant plus de 40 000 nouveaux cas par jour. Je ne serais pas surpris que nous passions à 100 000 par jour si cela ne se résorbe pas, et je suis donc très préoccupé », a déclaré Fauci devant les sénateurs. Une préoccupation de l’un des meilleurs experts du pays qui devrait en réalité encore plus inquiéter le comité sénatorial. Selon Fauci, les zones qui ont connu des flambées récentes mettent la nation entière en danger, y compris les zones qui ont progressé dans la réduction des cas de COVID-19. Interrogé sur son sentiment quant à cette recrudescence des cas, l’expert avait souligné le fait pour de nombreux états de s’être précipités pour un déverrouillage sans respecter toutes les procédures requises.

Mais avait également ajouté Fauci, même dans les régions où les autorités nationales et locales ont suivi les directives fédérales, les individus avaient agi comme si toutes les restrictions avaient été levées. Et l’on pouvait voir à travers les villes, les américains socialiser souvent sans masques, et en ignorant dangereusement les consignes de sécurité. En outre selon Fauci et les autres hauts responsables de la santé, qui avaient témoigné devant le Sénat ce mardi, il se profilerait à l’horizon un « fardeau énorme » pour le système de santé américain, si cet automne la grippe saisonnière et le COVID-19 se mettaient à circuler de concert.