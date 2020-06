Au Bénin, la progression de la pandémie du coronavirus n’a pas faibli. Du 16 mars, date de la déclaration du mal, à ce jour, la situation sanitaire s’est aggravée. Il y a actuellement dans le pays 597 personnes malades de la Covid-19. Le bilan des décès s’est alourdi. On compte désormais 11 morts. De toute évidence la pandémie à la vent en poupe et le directeur de la communication à la Présidence de la République est obligé d’appeler à la discipline collective pour un respect strict des mesures barrières.

Lors d’une sortie médiatique hier jeudi 18 juin, Wilfried Léandre Houngbédji assure qu’il est important que les béninois respectent scrupuleusement les mesures barrières. « Si nous manquons de discipline collective, si chacun de nous ne s’approprie pas la cause et que demain l’Etat doit être amené à prendre de nouvelles mesures fortes dans le but de protéger chacun, de préserver la santé publique et l’intérêt supérieur de la nation, le gouvernement ne fera pas l’économie de mesures destinées à préserver des vies » a-t-il prévenu.

Ce n’est pour stigmatiser les confessions religieuses

Il a par ailleurs rappelé que les responsables religieux reçus plus tôt dans la journée par des ministres du gouvernement ne sont pas les seuls qui doivent veiller au respect de ces mesures barrières. Il ne s’agit donc nullement de les stigmatiser. « Nous sommes tous concernés, donc au-delà des confessions religieuses, nos maisons, nos écoles, tous les centres de vie sont concernés par la question et chacun doit jouer sa partition » a-t-il poursuivi.

Le responsable de la communication du palais de la Marina ne souhaite surtout pas que la situation s’aggrave parce que dit-il, “nous avons expérimenté le cordon sanitaire et nous savons bien comment cela a été vécu et les conséquences, ce qui a justifié les 74 milliards 12 que l’Etat a été obligé de mettre pour relancer les activités. Imaginez si on doit y revenir, ce que ça va appeler comme ressource chaque fois” dit-il.