Les populations de Bohicon connaîtront ce lundi 1er juin, leur nouveau maire. Le Bloc Républicain a obtenu la majorité de conseillers élus (20 conseillers). Cependant, l’unanimité semble ne pas se faire autour d’un candidat. Dans la foulée, un collectif de 13 conseillers saisit le secrétariat exécutif du parti, pour proposition de liste au poste de maire et de ses adjoints. Les conseillers communaux du parti Bloc Républicain section de Bohicon divisés. Des clans se forment pour arracher le fauteuil communal.

Un groupe de 13 conseillers appelle à la sauvegarde des intérêts de Bohicon. Réunis au sein du collectif des élus communaux légalistes Br de Bohicon, ils ont adressé une note au secrétaire exécutif national du parti. « La majorité des conseillers a confié le leadership à un digne fils de la localité », précise leur correspondance.

Le G13 dénonce un complot et s’indigne. « C’est avec amertume que nous constatons que cette volonté tant affichée par les populations, tend à s’éteindre au regard des différentes magouilles qui pointent à l’horizon », regrette le collectif.

Le collectif des élus communaux légalistes Br de Bohicon menace et appelle à une prise en compte de ses propositions. « En tout état de cause, la non prise en compte des aspirations profondes des conseillers majoritaires, engendrerait des conséquences fâcheuses dans la convivialité au sein du Br à Bohicon et par ricochet dans la gestion de la commune », alerte le collectif. (Lire leur correspondance)