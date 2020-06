Les 49 conseillers municipaux de la ville de Cotonou, installés ce lundi 1er juin 2020, par le préfet du Littoral, Jean-Claude Codjia. En dépit du report de l’élection du nouveau maire, les conseillers nouvellement installés se sont prononcés à la presse. C’est le cas du conseiller Luc Atrokpo, candidat aux fonctions de maire à Cotonou.

C’est dans une atmosphère pleine de gaieté que le conseiller Luc Atrokpo a rejoint ses militants sortis l’accueillir lundi 1er juin, à l’issue de la cérémonie d’installation des nouveaux conseillers. « Je voudrais remercier tous les élus municipaux. Nous avons été élus par la population de Cotonou. Nous devons travailler à mériter cette confiance placée en nous. A partir de maintenant, il n’y a plus de camp, on est tous ensemble. On doit réfléchir au développement de Cotonou. On doit réfléchir pour relever les défis qui sont les nôtres », a déclaré Luc Atrokpo.

Sur le report de l’élection du nouveau maire de Cotonou, l’ancien maire de la ville carrefour, Bohicon a fait savoir que le processus sera corrigé. Ce n’est que partie remise, dit-il. « C’est naturellement pour la bonne organisation. Tout ce qui se fait de manière réfléchie et de manière posée a toujours de bonnes issues », serein malgré la multiplicité des candidatures au poste de maire de Cotonou.