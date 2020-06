Le meurtre de George Floyd continue d’occuper l’actualité. En effet, au cours de ce week-end écoulé, les médias américains ainsi que les réseaux sociaux ont rapporté des images spéciales. Selon des vidéos qui sont devenues virales sur les médias sociaux, on peut voir des policiers blancs en train de laver les pieds de manifestants noirs et des Chefs religieux en signe de pardon pour le décès du noir américain. Cette marche de protestation a été plutôt particulière en Caroline du Nord.

8 minutes 46 secondes de silence…

La forte chaleur qui prévalait dans cette région du monde n’avait pas empêché ce rassemblement qui avait le mérite d’apaiser la tension sociale en cours dans le pays. Cette manifestation a été en effet organisée par les membres du Legacy Church Centre sous la supervision des pasteurs Faith Wokoma ainsi que son mari Soboma. Les manifestants ont observé huit minutes et 46 secondes de silence pour rappeler le nombre de minutes où le policier blanc a laissé son genou sur le cou de la victime George Floyd.

Un geste d’amour et d’humilité…

Par la suite, trois officiers blancs chargés de l’application des lois et trois autres participants blancs ont fait un geste plutôt symbolique. Ils ont en effet lavé les pieds des pasteurs Faith et Soboma Wokoma. Ce geste renvoie à l’acte qu’avait posé le Christ envers ses disciples. Il symbolise l’amour et l’humilité.

«Lorsque nous regardons l’histoire des droits civiques, l’église a toujours été un élément si important du changement. Et nous ne voulons pas que ce soit juste l’église noire ou l’église blanche, ou l’église asiatique. Nous voulons que le corps du Christ se réunisse, collectivement », a fait savoir le pasteur Faith Wokoma lors d’un entretien sur un média américain.