George Floyd, membre de la communauté afro américaine de Minneapolis trépassait aux USA, il y a quelques jours, suites à une interpellation musclée d’agents de police blancs. Une tragédie qui avait suscité des émeutes tant sur la toile que sur dans les rues de nombreuses villes américaines. Une tragédie qui n’avait pas laissé indifférent Lewis Hamilton, le premier et le seul champion noir de Formule 1, bien au contraire !

« …Vous restez silencieux au milieu de l’Injustice…»

Sur Instagram, ce dimanche, Hamilton envoyait une virulente diatribe au monde de la Formule 1. « (…) au milieu de l’injustice, je vois ceux d’entre vous qui gardent le silence. Certains d’entre vous, (…) les plus grandes stars, pourtant vous gardez le silence » avait publié en l’occurrence la star mondiale de Formule 1. Un précurseur, Lewis Hamilton, seul représentant de couleur dans le panthéon très sélect et très « blanc » des champions de ce sport de vitesse. Mais Lewis Hamilton n’avait pas attendu la tragédie de Floyd pour taper du pied dans la fourmilière et tenter de faire évoluer les mœurs. En 2018, déjà le champion avait déclaré « Il n’y a pratiquement pas de diversité en F1 ».

Mais révolté par « l’injustice » de Minneapolis, le champion de l’écurie Mercedes avait tenu à appeler ses pairs à se prononcer. « Aucun de signe de personne dans mon industrie qui bien sûr est un sport dominé par les blancs. Je suis l’une des seules personnes de couleur là-bas et [dans ces moments encore] je suis seul », avait-il ajouté en substance. Un appel qui semble avoir été entendu puisque, quelques heures plus tard, Charles Leclerc, pilote monégasque de la ‘’Scuderia Ferrari’’ et l’australien Daniel Ricciardo de l’écurie ‘’Renault’’ lui répondait via twitter.

# Blacklives Matter

« Pour être tout à fait honnête, je me sentais hors de propos et mal à l’aise de partager mes réflexions sur les réseaux sociaux sur toute la situation (…) Et j’avais complètement tort. (…) Il est de notre responsabilité de dénoncer l’injustice. Ne nous taisons pas » écrivait le monégasque. Quand l’australien de Renault appelait à une unité dans le combat contre le racisme : « (…) je suis attristé de ce qui est arrivé à George Floyd et ce qui continue de se produire dans la société d’aujourd’hui est une honte, Aujourd’hui plus que jamais, nous devons rester unis, unis ensemble. Le racisme est toxique et doit être combattu non pas par la violence ou le silence, mais par l’unité et l’action. ». Ces deux personnalités de Formule 1 terminant leur messages respectifs par le hastag #Black Lives Matter, en soutien au mouvement afro-américain créé en 2013 contre la violence et le racisme.