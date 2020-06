De nouveaux éléments sur les circonstances de la mort du célèbre basketteur américain Kobe Bryant dans un crash d’hélicoptère, ont été révélés dans une enquête. D’après celle-ci, Le pilote tentait de sortir d’un épais brouillard, avant que l’hélicoptère ne s’écrase. Selon une transcription partielle des communications entre le contrôleur aérien et le pilote de l’hélicoptère, publiée hier mercredi 17 juin 2020 par le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB), ce dernier, Ara Zobayan avait fait savoir qu’il allait monter à 4000 pieds (1200 mètres). « Euh, nous grimpons à quatre mille » avait dit le pilote avant que l’appareil ne s’écrase à proximité de Calabasas, le 26 janvier dernier, tuant la fille de Kobe Bryant, Gianna Bryant et six autres personnes.

Le dossier ne constitue pas un rapport final

Quand le contrôleur lui a demandé : « Et puis qu’est-ce que tu vas faire quand tu seras en altitude? », aucune réponse n’a été entendue. Notons que certains premiers éléments de l’enquête avaient indiqué que l’appareil avait plongé de plusieurs centaines de pieds, avant que l’accident n’ait lieu. Cependant, le NTBS qui continue les investigations a mis l’accent sur le fait que ce « dossier public » ne constituait pas un rapport final. Aussi a-t-il indiqué qu’ « il ne contient pas d’analyses, de conclusions, de recommandations ou de déterminations de causes probables » du crash.

Il est mort à 41 ans

« En tant que tel, aucune conclusion sur la cause de l’accident et la façon dont il s’est produit ne devrait être tirée des informations contenues dans le dossier » a souligné le NTBS. Le Conseil national de la sécurité des transports rendra public son rapport final, à une date qu’il reste encore à déterminer. Pour rappel, la star de la NBA est morte à l’âge de 41 ans. Dans ce même accident, sa fille Gianna est décédée à l’âge de 13 ans.