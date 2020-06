L’actrice américaine Kristen Stewart incarnera le rôle de la princesse Diana, dans le biopic consacré à cette dernière, intitulé « Spencer ». L’information a été donnée par le réalisateur Chilien Pablo Larrain. Dans une interview accordée à un média américain, il a justifié son choix en arguant que l’actrice, tout comme Lady Di, a une âme rebelle. «Kristen Stewart est l’une des plus grandes actrices de sa génération. Elle peut être tellement de choses. Elle peut être très mystérieuse et très fragile, et finalement extrêmement forte. C’est ce dont nous avions besoin. La manière dont elle appréhende son personnage, c’est très beau à voir. Je pense qu’elle va faire quelque chose d’étonnant et d’intrigant en même temps» a-t-il confié.

Kristen Stewart ne peut pas bien incarner le personnage

Le choix que Pablo Larrain a porté sur Kristen Stewart, n’a pas fait l’unanimité puisqu’il a été critiqué sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont alors montré leur mécontentement, après avoir appris que l’actrice de Twilight incarnerait le rôle de la princesse de Galles. Ils n’approuvent pas le fait que la production du biopic n’ait pas choisi une actrice britannique, tout en soulignant de que Kristen Stewart ne peut pas bien incarner le personnage de la mère des princes Harry et William. Le film quant à lui, devrait créer une surprise dans son traitement, si on se réfère aux anciens biopics de Pablo Larrain, à savoir « Jackie » consacré à Jackie Kennedy, incarné par Nathalie Portman.

« Un conte de fées à l’envers »

Notons que le tournage de « Spencer » devrait débuter en début 2021, et se fera en Angleterre. Il se focalisera sur les trois jours de la vie de Lady Di, avant que son divorce avec le prince Charles soit annoncé, au début des années 1990. « Nous grandissons tous, du moins ma génération, en lisant et en comprenant ce qu’est un conte de fées. En général, le prince arrive, trouve la princesse, lui propose de devenir sa femme et elle finit par devenir reine. C’est le conte de fées. Mais quand quelqu’un décide de ne pas devenir reine et dit “Je préfère partir et rester moi-même”, c’est une énorme décision, un conte de fées à l’envers. J’ai toujours été surpris par cela et je pense que c’est très courageux et difficile de le faire. C’est le cœur du film » a souligné Pablo Larrain.

Quite possibly the worst casting decision in the history of film. The woman has one facial expression…😐 That’s it. #KristenStewart #PrincessDiana https://t.co/DbITcaB54G — Annie (@kate_r309) June 17, 2020

Kristen Stewart to play Princess Diana in new film https://t.co/4QSUHmXTp5 — BBC News (UK) (@BBCNews) June 17, 2020