Le président américain Donald Trump est depuis un moment devenu la risée de certaines célébrités qui ne ratent aucune occasion pour s’attaquer à sa gestion du pouvoir. La dernière charge en date est celle de l’artiste Lady Gaga qui l’a traité d’imbécile et de raciste dans le cadre de sa gestion de l’affaire Georges Floyd, décédé après qu’un policier est posé sur son cou son genou pendant des minutes.

S’inscrivant dans une démarche pacifique, l’artiste a affirmé dans la longue déclaration qu’elle a écrite et partagée sur les réseaux sociaux, qu’elle ne voulait pas attiser le feu des violences qui ont actuellement cours dans le pays après la mort de Floyd, mais plutôt contribuer à la recherche d’une solution. « Je ne souhaite pas contribuer à plus de violence, je souhaite contribuer à une solution. Je suis indigné par la mort de George Floyd comme je l’ai été par la mort exponentielle de trop de vies noires au cours de centaines d’années qui ont été prises de nous dans ce pays à cause du racisme systémique et du système corrompu qui le soutient, » s’est-elle désolée.

“Le président Trump a échoué”

Il y a trop longtemps d’après elle, que la voix des noirs Américains est réduite au silence, mais en dépit de tout ce qu’ils font pour s’insurger contre, « ils sont toujours accueillis sans compassion par les dirigeants qui sont censés les protéger. » Et à l’en croire, le président Trump en est largement pour quelque chose.

« Nous savons depuis longtemps que le président Trump a échoué. Il occupe le poste le plus puissant du monde, mais n’offre rien d’autre que de l’ignorance et des préjugés tandis que des vies noires continuent d’être prises. Nous savons qu’il est un imbécile et un raciste depuis qu’il a pris ses fonctions. Il alimente un système qui est déjà enraciné dans le racisme et les activités racistes, et nous pouvons tous voir ce qui se passe. Il est temps de changer, » s’est-elle enflammée.

“Je suis en colère”

Par ailleurs, la compositrice a décidé par un serment à l’opposé de cette haine qui est manifestée à l’endroit de la communauté noire, de manifester de l’amour. « En tant que femme blanche et privilégiée, je prête serment de m’en tenir à cela. Nous, en tant que communauté privilégiée, n’avons pas fait assez pour lutter contre le racisme et défendre les personnes qui en sont tuées, » s’est-elle engagée.

« Ce n’est pas de la justice. C’est une tragédie épique qui définit notre pays et qui dure depuis longtemps. Je suis triste. Je suis en colère » a déclaré Lady Gaga.