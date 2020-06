Sur le réseau social Twitter ce vendredi, la gendarmerie de la Seine-et-Marne a raconté l’histoire d’un homme, Benoit, âgé de la trentaine, pour qui, on pourrait dire : le monde s’est effondré sur lui. Très émue par son histoire, la gendarmerie a décidé de lui venir en aide à travers une souscription qu’elle a lancée en ligne. « Il est des histoires qui vous touchent plus que d’autres. Celle que nous vous racontons ici a particulièrement ému les gendarmes de Seine-et-Marne… », a indiqué le premier tweet de la gendarmerie dans la série des neuf publiés.

— Gendarmerie de la Seine-et-Marne (@Gendarmerie_077) June 5, 2020

Habitant à Remauville, Benoit a perdu son épouse Audrey au mois d’octobre « à la suite d’une infection post-opératoire », raconte la gendarmerie. L’homme se retrouva désormais seul avec sa fille Aurore âgée de 5 ans, qu’il devra élever sans aucun emploi. Ensuite, sa mère, Pascale âgée 63 ans, pris la décision de l’aider à s’occuper de la fille. Mais contre toute attente, un nouveau drame le frappa. « Le 30 mai 2020, vers 16 heures, Pascale et Aurore trouvent la mort dans un accident de la route sur la D225 à Poligny, » non loin de Remauville, a ajouté la gendarmerie dans le tweet, accompagné d’une image de la petite-fille avec sa grand-mère.

Désormais plus seul

« Benoît est désormais plus seul que jamais, dans une maison trop chargée de souvenirs négatifs, où il tentait de faire le deuil de son épouse et, aujourd’hui, celui de sa petite fille et de sa mère. Cet homme, sur lequel le sort semble s’acharner, est ainsi seul face à la douleur à laquelle s’ajoute des difficultés financières immédiates, comme le paiement des obsèques de sa mère et de sa fille », ont poursuivi les forces de l’ordre. Ainsi, « pour aider ce papa à surmonter cette épreuve », les gendarmes de Seine-et-Marne ont lancé une collecte de fond en ligne, qui a déjà permis ce samedi de récolter 46.875 euros, avec la participation de plus 2000 personnes.