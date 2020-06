Le juge libanais des référés, Mohammad Mazeh, a interdit à tous les médias libanais ou étrangers, de la presse écrite ou audiovisuelle, d’interviewer l’ambassadrice des Etats-Unis au Liban, pendant un an sous peine d’une forte amende. En effet, au cours d’une interview accordée à un média panarabe le vendredi 26 juin 2020, la diplomate Dorothy Shea avait sévèrement critiqué le Hezbollah, accusant ce dernier de ne pas permettre une solution à la crise économique. Aussi avait-elle prévenu que des sanctions pourraient cibler des alliés non-chiites du parti pro-iranien. Ces critiques n’avaient pas été appréciées par une jeune femme, qui a déposé par mail, une plainte contre l’ambassadrice.

Une grande polémique dans le pays

Elle a estimé que cette dernière mettait en danger le vivre-ensemble et la paix au Liban. Le juge n’a pas tardé à réagir à cette plainte, indiquant que les déclarations de la diplomate « portent sur des affaires intérieures libanaises et violent les usages et coutumes diplomatiques ». Pour le magistrat, les prises de position de la diplomate portent également atteinte aux « sentiments de nombreux Libanais et constituent une incitation aux dissensions communautaires, confessionnelles et politiques ». Cette affaire a suscité une grande polémique dans le pays, où hommes politiques, opposants et partisans à la décision du juge ont montré leurs divisions sur la toile.

« Des excuses de la part du gouvernement libanais »

Selon des médias libanais, des sources de la diplomatie ont fait savoir que « la décision du juge est contraire aux traités et conventions internationales ». Suite à la décision du juge, l’ambassadrice américaine Dorothy Shea a estimé hier samedi 27 juin 2020, que l’ambassade des USA « ne sera pas réduite au silence ». Elle a également dit avoir reçu « des excuses de la part du gouvernement libanais ». Cette information a cependant été démentie par la ministre de l’information.