Condamné à une peine de 5 ans de prison dont un an avec sursis dans une affaire de trafic de drogue, le promoteur de lutte avec frappe Luc Nicolaï a été admis au niveau de l’hôpital régional de Thiès informe un correspondant de DMedia. Transféré ce lundi de la Maison d’arrêt de Saint-Louis à celle de Thiès, le célèbre promoteur aurait récemment entamé une grève de la faim. Information qui a été formellement démentie par l’administration pénitentiaire.

Les exigences de Luc Nicolaï

C’est vers 14 heures ce jeudi 11 juin que Luc Nicolaï a été admis au niveau de la structure sanitaire pour une courte durée informe la source. En effet, ce dernier aurait quitté l’hôpital quelques minutes après son admission. Un bilan de santé général aurait été préconisé par les médecins. Concernant l’information sur la grève de faim entamée par ce dernier, l’inspecteur régional de l’administration pénitentiaire de Thiès, Yankoba Dembélé avait soutenu que le promoteur s’alimentait normalement. Ce dernier a tout de même reconnu sur les ondes de la Rfm que Luc Nicolaï a exprimé des exigences sur les conditions de sa détention carcérale.

Se déclarant claustrophobe, le promoteur aurait demandé à recevoir des visites informe l’inspecteur régional de l’ administration pénitentiaire. Il aurait également exigé que ses repas proviennent de chez lui poursuit Yankhoba Dembélé. Ce dernier a tenu à rassurer sur les conditions carcérales du promoteur ainsi que sur son état de santé: “Il est admis à la chambre 1 qui est l’une des meilleures chambres de la maison d’arrêt et de correction de Thiès. On lui sert quotidiennement ses plats et tout ce qu’il souhaite. Et d’après les informations qui me sont parvenues, il n’est pas en grève de la faim.”