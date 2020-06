Un nouveau livre sur le couple du duc et la duchesse de Sussex est sorti ce jeudi 25 juin 2020, dans lequel Meghan Markle est décrite comme une « manipulatrice et avide de pouvoir ». L’information a été donnée par un média américain. Le livre, intitulé Meghan et Harry : The Real Story a été publié par la spécialiste des monarchies Lady Colin Campbell. Cette dernière, qui s’est entretenue pendant un long moment avec certains intimes de Windsor, a qualifié Meghan Markle d’ « opportuniste sans nom ». A l’en croire, elle savait bien avant qu’elle allait s’engager dans plusieurs sociétés commerciales. Chose que la royauté interdit catégoriquement.

Meghan Markle n’a jamais fait un effort

Pour Lady Colin Campbell, Meghan Markle a « obtenu ce qu’elle voulait », tel qu’ « une vie de millionnaire à Hollywood ». Elle a également estimé qu’elle « va gâcher la vie de Harry qui n’a pas la force de caractère de la quitter. Il a perdu la plupart de ses amis à cause d’elle. Il est plus faible qu’elle. Il est en lambeaux ». Notons que ce n’est pas la première fois que les Sussex sont pris à partie par Lady Colin Campbell. Autrefois, dans les colonnes d’un média britannique, elle avait attiré l’attention sur l’attitude de Meghan Markle qui, selon elle, n’a jamais fait un effort pour se conformer à sa nouvelle vie de duchesse.

« Le prince Harry est désespérément accro à Meghan »

Elle avait fait savoir que l’épouse du prince Harry aurait eu pour ambition d’utiliser ce dernier, pour se lancer dans la politique. « Je pense que tout ce qu’elle a fait, quitter la famille royale et retourner en Californie, fait partie de son plan » avait-elle affirmé. Par ailleurs, pour Lady Colin Campbell, le prince Harry aurait eu peur de refuser quoi que ce soit à sa femme. « Je pense que le prince Harry est désespérément accro à Meghan, qu’il veut à tout prix que sa relation fonctionne avec elle » avait-elle expliqué à un autre journal.