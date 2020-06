Les béninois diront ce jeudi 11 juin, leur ras-le-bol face à la barbarie orchestrée aux États-Unis contre l’afro-américain George Floyd. Une gigantesque marche est à cet effet projetée sur initiative du Dr Emmanuel Sèdégan. La marche est autorisée par le préfet du Littoral, Jean-Claude Codjia.

Le Bénin ne compte pas rester en marge de l’actualité liée à la torture de l’afro-américain George Floyd. Si les initiatives sont diverses et variées, Dr Emmanuel Sèdégan, ancien conseiller technique à la réforme institutionnelle de Boni Yayi se met au rang des personnalités du continent qui s’indignent et qui dénoncent vertement la barbarie.

Le scientifique projette une marche pacifique sur Cotonou ce jeudi 11 juin 2020, pour protester contre le racisme endémique et le meurtre de l’Afro-américain, George Floyd, aux États-Unis. La marche prendra corps, apprend-t-on, de la place de l’étoile rouge pour échouer au ministère des affaires étrangères et de la coopération.

La marche est autorisée par le préfet du Littoral, Jean-Claude Codjia et prendra en compte les mesures barrières recommandées par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, il est fortement recommandé le port obligatoire de masques, le lavage des mains à l’eau et au savon, l’interdiction des accolades et le serrage des mains mais aussi et avant tout, le respect de la distanciation physique d’au moins un mètre.