Sur la télévision nationale hier lundi 29 juin 2020 lors de l’émission dénommée «Sur les chantiers législatifs », le président de l’assemblée nationale Louis Vlavonou s’est exprimé sur la question du parrainage. Le journaliste Prévert Noutéhou a demandé par rapport à la question du parrainage, «est-ce que vos députés et vos maires ont la liberté de parrainer des candidats pour la présidentielle comme ils le voudront ou bien il y a la question de discipline de groupe ? ». Voici la réponse du président Louis Vlavonou.

«Vous avez vu ce qui s’est passé aux communales, au lendemain des communales comment chacun a voulu prendre sa liberté comme si on était dans l’ancien système. On a dû recadrer en faisant voter une loi explicative pour montrer le sens même, les idéaux et les objectifs poursuivis par la réforme du système partisan. Si nous restons dans le même cadrage, si nous restons dans la même optique, en principe un député ne devrait pas de son propre choix ou bien un maire de son propre choix aller parrainer un candidat sans l’avis de son parti. En principe, c’est le parti qui doit être fort et non l’individu ».