Le rappeur français Booba s’en est pris au polémiste Eric Zemmour sur les réseaux sociaux. Dans un extrait d’une émission de télévision française publié par l’artiste, l’écrivain s’était montré choqué de voir certains Blancs s’agenouiller devant des Noirs. Si sur Twitter, l’artiste modère ses propos, il semble que ce ne soit pas le cas sur Instagram. « Il s’appelle Eric Zemmour personne va l’arrêter ou c’est comment?!!! Combien de temps y vont nous humilier publiquement sans que personne ne dise rien » a-t-il écrit avant d’ajouter : « le gars fait tous les plateaux télé pour cracher son venin contre les noirs les arabes le rap le voile l’islam…. À croire que c’est un agent du gouvernement. Et en plus il est vilain!!! ».

Les évènements qui se sont déroulés aux USA

Sur le réseau de l’oiseau bleu, le Duc de Boulogne s’est adressé à Eric Zemmour, en laissant voir : « Un jour faudra qu’on discute Eric ». La séquence publiée par Booba, montre l’essayiste français déclarer : « on en est à ce que des Blancs s’agenouillent devant des Noirs. On en est là aux Etats-Unis. Ils leur demandent pardon ». Il faisait ainsi allusion aux récents événements qui se sont déroulés après la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans décédé au cours d’une interpellation policière, dans la ville de Minneapolis dans le Minnesota, le 25 mai dernier.

Une grande vague d’indignation aux Etats-Unis

Plusieurs personnalités politiques et de nombreuses personnes ont posé le genou à terre durant 8 minutes et 46 secondes. Ce temps est la durée au cours de laquelle, Derek Chauvin, le policier blanc responsable de la mort de George Floyd, a retenu ce dernier au sol en appuyant le genou sur son cou. Ces événements ont suscité une grande vague d’indignation aux Etats-Unis, où des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes pour dénoncer les violences policières et les discriminations raciales. Les funérailles de la victime ont eu lieu hier mardi 09 juin 2020.