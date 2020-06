L’accession des femmes à des hauts postes de responsabilité politique au Bénin est toujours un défi. Sur les 70 femmes élues conseillères à l’issue des élections communales du 17 mai dernier, quatre seulement ont accédé au poste de maire alors que le Bénin compte 77 communes. Cette faible représentativité de la gent féminine à la tête des conseils communaux ne rend pas du tout fier le député Robert Gbian.

Alors qu’il intervenait récemment sur une émission de Esae-radio, l’homme politique dit avoir honte de ce triste constat. « On aurait pu avoir une vingtaine de femmes maires au moins » a déclaré Robert Gbian. Pour lui, des actions seront menées au sein du Bloc Républicain, sa formation politique, pour promouvoir la présence des femmes à des postes de responsabilité politique.

“Ce n’est pas joli”

« On va négocier et on va trouver une solution parce qu’effectivement ce n’est pas gai, ce n’est pas joli. (…) Je crois qu’on va trouver la formule plus tard » a-t-il fait savoir. Rappelons que les édiles femmes de la 4 e mandature de la décentralisation dirigent respectivement Toffo (Bibiane Adamzé), Kandi (Zinatou Saka Osseni Alazi), Kétou (Lucie Sessinou) et Adja Ouèrè (Karamatou Fagbohoun).

Elles sont issues des trois formations politiques qui se sont partagées les sièges de conseillers communaux. C’est à dire les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), de l’Union Progressiste (UP) et du Bloc Républicain (BR).