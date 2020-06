La publication d’une femme du nom de Dolina Boede sur le réseau social de Mark Zuckerberg a relancé une nouvelle affaire d’infidélité conjugale du footballeur ivoirien Serey Dié. Il s’agit d’un message d’anniversaire publié par la femme mère d’une fillette à l’occasion de la célébration de son anniversaire. L’heureuse du jour, une petite fille de 4 ans, serait en réalité la fille de l’ex de la célèbre chanteuse Josey selon la publication qui a été faite la nuit du vendredi 12 juin 2020.

La fille plus âgée que l’enfant de Josey…

« Famille, aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à notre fille Serena, la fille de son papa, SEREY DIE Geoffroy, et de sa maman, BOEDE DOLINA », a laissé lire la femme sur le réseau social suscitant une vague de réactions sur les médias. On pouvait également voir en plus du texte, les différentes photos de l’ancien capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire ainsi que celle de la petite et de sa mère.

« Le 13-06-2016 est le jour que Dieu a choisi pour nous faire grâce de ta venue dans notre vie, je m’en rappelle comme ci c’était hier. Quel bonheur. Merci Seigneur pour les 4 ans de ma princesse, à toi seul la gloire », a précisé la femme dans sa publication, renforçant par la même occasion les différentes les interrogations des usagers des réseaux sociaux. Selon les calculs qui ont été faits, le fils de Josey est né au début de l’année 2017 alors que cette petite a vu le jour juin 2016. A en croire les internautes, la relation du footballeur avec dame Dolina Boede pourrait être antérieure à celle qu’il a avec l’artiste.