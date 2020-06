Le Togo l’a fait et pourquoi pas le Bénin ? En tout cas, Stéphane Sessègnon est de ces écureuils qui comptent aller faire leur provision de noix au Qatar en 2022. Dans une interview qu’il a récemment accordée au site Fifa. com, le capitaine de la sélection béninoise de football a fait part de son désir de voir le Bénin à la Coupe du monde qu’organisera ce petit émirat gazier en 2022. « La Coupe du monde est un rêve pour le Bénin. Tout le monde va dans la même direction, du ministère des Sports et du président de l’Association nationale aux joueurs et au personnel d’entraîneurs » a-t-il déclaré.

Il faut dire que Stéphane Sessègnon a des raisons de rêver d’une Coupe du monde pour son pays , surtout après l’excellent parcours des écureuils à la Coupe d’Afrique des Nations Égypte 2019. Le pays s’est en effet hissé en quart de finale de cette prestigieuse compétition en éliminant notamment le Maroc d’Akim Ziyech entraîné par Hervé Renard, double champion d’Afrique avec la Zambie et la Côte d’Ivoire. La belle épopée des écureuils n’avait même pas commencé à cette CAN. Le Bénin effrayait déjà lors des éliminatoires de cette compétition puisqu’il a battu l’Algérie (1-0) à Cotonou.

“Il y a une spirale positive et nous devons continuer à travailler”

Une équipe qui finira plus tard championne d’Afrique. Même lors des matchs de préparation pour cette Can, les écureuils avaient battu la Guinée et la Côte d’Ivoire, deux grosses équipes africaines. Depuis quelques mois, lee onze national fait un parcours plus ou moins bon en éliminatoires de la CAN 2021 où il se classe deuxième de son groupe juste derrière le Nigeria. Le rêve d’une coupe du monde est donc permis pour les écureuils du Bénin. Stéphane Sessègnon y croit parce que tous les ingrédients sont en place pour s’offrir ce rêve.

« Vous pouvez voir le développement par vous-même, le désir de bien faire les choses et la volonté de nous soutenir sur notre chemin vers le sommet. Il y a une spirale positive et nous devons continuer à travailler. L’avenir devrait être bon pour nous » a confié le capitaine des écureuils à la FIFA. Rappelons que le Bénin est dans le groupe de la Tanzanie, du Madagascar, et de la RD Congo pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les coéquipiers de l’ancien joueur du Paris Saint Germain ont donc un coup à jouer.