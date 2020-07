Le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière criminelle a connu de l’affaire de bonbons et gâteaux au cannabis vendus dans des établissements scolaires de Cotonou. L’accusée est une femme, vendeuse de bonbons et gâteaux dans certains collèges de la ville de Cotonou. Elle a été condamnée à cinq ans de prison dont deux fermes. Elle doit payer une amende de deux millions de francs CFA et un franc symbolique à titre de dommages et intérêts. L’accusée, en fabriquant des gâteaux et des bonbons, y ajoute du cannabis.

Ces gâteaux et bonbons ainsi fabriqués sont ensuite vendus dans les collèges de Cotonou. La supercherie de la dame a été découverte en février 2020 après que des parents d’élèves ont commencé à avoir des soupçons. Des élèves ayant consommé ces gâteaux ont été testés positifs au stupéfiant. En son temps, les ministres de la Santé et de l’Enseignement secondaire et le procureur de la République ont rencontré les responsables des écoles et mis en garde. Ils ont rappelé à la responsabilité des parents d’élèves, des responsables d’établissements et des forces de l’ordre. Ce sont les enquêtes de la police et L’Office centrale de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (OCERTID) qui ont permis de tirer au clair cette affaire.