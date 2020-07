La Chambre disciplinaire de l’ordre des médecins a rendu sa première décision suite à une plainte du ministre de la Santé. Une décision qui rend enfin fonctionnelle cette chambre. Une information qui semble bien réjouir l’ancien député Guy Mitokpè. «Je suis tombé sur cette information et je me suis dit quelle bonne nouvelle », écrit le secrétaire exécutif national du parti politique Restaurer l’Espoir (RE) sur sa page Facebook ce mardi 14 juillet 2020. Car, il s’est posé pratiquement toujours la question de savoir: «quelle est la responsabilité des médecins et du corps de la médecine dans notre pays vis-à-vis des patients qu’ils reçoivent ? ».

Ceci parce que bon nombre de patients dans les hôpitaux ou dans les cliniques privées, meurent dans l’indifférence sans même que l’on ne songe à situer les responsabilités. «On vous prescrit les médicaments et au bout du compte le patient meure pendant ce temps ni l’hôpital, ni les médecins ni personne ne vous dis réellement de quoi le patient est véritablement décédé ? », relève l’ancien député. Mieux, il est rare que l’on situe les responsabilités ni les conditions de décès du patient. Pour Guy Mitopkè, «il est bon de situer les responsabilités car elles ne sont pas forcément des médecins ou du corps médical ». «Cependant, pense l’ancien député, qu’elles soient des parents du patient (négligence ou manque de moyen), ou encore de l’obsolescence du plateau technique ou encore de l’incompétence du médecin, il serait bon pour tous que les responsabilités soient situées désormais ».

«Que chacun fasse son job… »

Le Secrétaire exécutif national du parti RE estime que certains métiers au Bénin sont perçus comme des métiers de prestige où nul n’a le droit de regard ou même de critique. Parmi ces métiers, on peut citer les médecins qui, «ont en leur sein des brebis galeuses ». L’ancien député cite aussi les magistrats qui « pour la plupart du temps, tranchent sans même être inquiétés parfois en brimant même la veuve et l’orphelin… ils se disent qu’ils n’ont de compte à rendre à personne ». Il précise que sa publication n’a pas pour but de «déclencher une fatouah contre une quelconque corporation que ce soit, mais plutôt d’appeler à travailler pour une Nation plus juste ».

Pour lui, il est impératif «que chacun fasse son job avec le plus de justice et d’équité possible ». Car, chaque métier à son importance dans la République. Il fait remarquer qu’il est vrai que «les politiques dans notre pays ne sont pas de véritables modèles, cependant chacun à son niveau peut être la fierté de notre patrie commune… ».