Ganiou Soglo ne comprend pas l’attitude de l’opposition face au régime Talon. Dans un post publié sur sa page Facebook il y a quelques heures,l’ancien ministre estime que ces forces hostiles à la gouvernance actuelle font preuve “d’inertie” et d’errements. « Face à ce que je considère comme une tragédie, je reste pantois face à l’inertie de mes amis de l’opposition et de la résistance dans son ensemble. D’une impression personnelle, il semble qu’ils aient baissé pavillon. Tantôt on t’appelle pour un grand parti, tantôt pour monter un grand front de la résistance, ou même pour le boycott des prochaines échéances électorales… A quelle fin ces manœuvres de diversion ? » s’interroge M Soglo.

Quelle est l’utilité d’un parti ou autre mouvement pour contrer l’hégémonie d’un clan sur notre pays ? Ou serait-ce le renoncement de la classe politique dans son ensemble après celles des intellectuels ?, poursuit-il, dans sa série d’interrogations. L’homme dira ensuite son opposition à toutes ces « manœuvres de diversion ».

Il conduit le pays ” sans gouvernail et sans boussole “

Selon lui, le terrain n’est pas encore balisé. L’exemple de Parakou devait édifier ses “amis” qui se portent déjà candidats, parce que ce n’est « que l’édification de ce que nous prépare le régime de la ruse ». « La route est longue, sinueuse, pleine d’embuches et comme l’enfer pavé de bonnes intentions » prévient-il par ailleurs.

Point n’est besoin de rappeler que Ganiou Soglo est un contempteur du régime en place. Dans son post il s’en est d’ailleurs pris au gouvernement qu’il accuse de conduire le pays “sans gouvernail, sans boussole”. La multiplicité des emprunts en est la triste illustration, de son point de vue.