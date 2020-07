Les partenaires sociaux en concertation pour lever les éventuels goulots d’étranglement liés à la rentrée scolaire 2021. Un atelier s’est penché sur les difficultés à lever pour une rentrée des classes apaisée à travers la tenue d’un conseil national qui a eu lieu à Cotonou et a réuni plusieurs acteurs de l’éducation au niveau primaire.

Au cours du conseil consultatif national, tenu du 15 au 16 juillet à Cotonou, plusieurs grands dossiers ont été examinés. Promoteurs d’établissements privés, cadres à divers niveaux du ministère des Enseignements maternel et primaire, associations des parents d’élèves, responsables syndicaux, et autres acteurs concernés ont participé au conseil.

Selon Martin Essoun, directeur de la programmation et de la prospective du ministère, les dossiers étudiés sont relatifs aux dossiers de réouverture d’établissements publics et privés des Enseignements maternel et primaire, de création, d’extension, de scission, de changement de dénomination et de transfert de site.

Par ailleurs, 168 dossiers de création d’écoles maternelles, 297 dossiers de création d’écoles primaires, 177 dossiers d’extension d’écoles maternelles, 647 dossiers d’extension d’écoles primaires, 57 dossiers de scission, 27 dossiers de transfert de site, 40 dossiers de changement de dénomination et un dossier de réouverture d’école primaire sont en étude, a indiqué Dèwanou Avodagbé, le directeur de cabinet du ministre des enseignements maternel et primaire.