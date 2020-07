Ce 16 juillet, le Real de Madrid, en prenant le dessus sur Villarreal FC, 2-1, remportait également ‘’ le Campeonato Nacional de Liga de Primera División’’, également connu sous le nom de La Liga, le championnat national espagnol. Une victoire obtenue de haute lutte, un des buts ayant été sur pénalty, mais avec un sacre que l’équipe pouvait dire devoir à l’international français des ‘’Blancos’’, Karim Benzema. Une touche française qui n’avait pas échappé aux patrons du football en France.

Le Graët donne son satisfecit…

Pour cette saison de la ‘’Liga’’, de nombreux observateurs s’accordaient à dire que Karim Benzema (KB9) avait été au mieux de sa forme. Et les statistiques de l’international français étaient là pour le témoigner. La Liga 2019-2020 pour Karim, c’était 21 buts en 37 matches et 8 passes décisives. Cela fait onze années que KB9 était au Real de Madrid et il décrochait ce 16 juillet dernier, son troisième titre de Champion d’Espagne. Un titre remporté avec la manière puisqu’il était également l’auteur des deux buts de son club dans ce match de sacre contre Villarréal FC. Une saison faste donc pour le jouer de 32 ans, à qui l’on ne prédisait plus de grandes réussites.

Mais ‘’Benzegoal’’ désormais, libre de prendre son envol après le départ de Cristiano Ronaldo, avait eu le soutient et la confiance de son compatriote, ancien coéquipier et entraineur, Zinedine Zidane. Un soutien que lui apportait maintenant aussi, les instances dirigeantes du football français, en la personne du président de la FFF, Noël Le Graët. Ce jeudi, sur les ondes d’un média national, le président de la Fédération Française de Football avait reconnu qu’avec cette saison qui se terminait, une saison “exceptionnelle”, « la meilleure de sa carrière », KB9 avait montré qu’il faisait partie « aujourd’hui (…) des meilleurs joueurs ».