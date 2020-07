Darrell “Bubba” Wallace Jr. est pilote professionnel pour la NASCAR, La ‘’National Association for Stock Car Auto Racing’’, le principal organisme qui régit aux USA, les courses automobiles de stock-car. Wallace est le seul pilote noir de la discipline. Un fait particulier qui avait motivé le pilote à prendre lui aussi une part active à la révolution en cours, celle induite par le drame de Minneapolis. Fin Juin, un incident à connotation raciste avec le pilote avait été rapporté et mis le pays en émoi. Mais quelques jours il avait été prouvé que l’incident n’en était pas vraiment un. Et pour le président Trump, il y avait lieu pour le pilote de présenter des excuses publiques.

Une fausse alerte

Wallace, originaire de l’Alabama, a appuyé de tout le poids de sa personnalité le mouvement ‘’Black Lives Matter’’, et avait été pour beaucoup dans la décision de la NASCAR de supprimée de ses cours le drapeau des confédérés. Il y a quelques jours, en fin de mois dernier, un membre de son équipe retrouvait dans l’une des stalles que le pilote devrait utiliser comme garage, une corde pendue au plafond. Un signe qui ressemblait fort aux menaces raciales assez courantes de l’époque de l’émancipation des noirs aux USA.

Le pilote informé, en avait tout de suite fait part à la NASCAR qui elle avait alerté le FBI. Après investigations, l’agence avait conclu que malgré les apparences, le nœud coulant n’avait rien d’une menace dirigée à l’encontre du pilote et qu’il était présent dans la stalle depuis longtemps comme système devant servir à fermer la porte du garage. Tout de suite après les conclusions du FBI, Wallace faisait une déclaration disant être soulagé de ne pas se sentir visé et avait tenu à remercier son « équipe, NASCAR et le FBI d’avoir agi rapidement et d’avoir traité cela comme une menace réelle ».

Wallace doit s’excuser pour le ‘’canular’’

Mais pour le président, cela n’était pas assez. Faisant écho aux critiques de nombreux américains qui disaient, le pilote avoir lui-même monté le « canular » pour donner un autre écho aux manifestations en cours ; le président écrivait que Wallace devait présenter des excuses.

Des excuses « auprès de tous ces grands pilotes et responsables de la NASCAR qui lui sont venus en aide, l’ont soutenu et étaient prêts à tout sacrifier pour lui, avant de se rendre compte que tout cela n’était qu’un autre canular ». Samedi déjà dans le Dakota du Sud, le jour de la Fête Nationale, le président américain avait qualifié les manifestants Black Lives Matter de « foules en colère » cherchant à «déclencher une vague de crimes violents dans nos villes».

Cependant pour le sénateur républicain Lindsey Graham de la Caroline du Sud, le pilote n’avait aucune excuse à faire. Pour ce proche allié de Trump, l’on devrait plutôt se réjouir que la NASCAR et de nombreux autres pilotes se soient, tout de suite et sans aucune considération raciste , réunis autour du pilote pour le soutenir ; que du fait que ce ne soit qu’un canular.