Depuis plusieurs mois déjà, la tension entre la Chine et les USA a considérablement monté. Après la guerre commerciale purement dite, la tension autour de la 5G de Huawei, les ouïghours, c’est désormais autour de Hong Kong que les tensions se crispent. Après la sanction annoncée par les américains, la Chine avait averti de probable représailles.

« Aujourd’hui, j’ai signé une loi et un décret pour faire rendre des comptes à la Chine en raison de sa répression de la population de Hong Kong » avait affirmé Donald Trump. Ce décret n’est pas du goût du parti communiste chinois. Pour manifester son mécontentement, le ministre des affaires étrangères chinois a décidé de convoquer l’ambassadeur des États-Unis pour protester vigoureusement contre cette initiative.

Dénonçant une «une ingérence flagrante dans les affaires de Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine», le ministre a averti : «Afin de sauvegarder ses intérêts légitimes, la Chine apportera la réponse nécessaire et imposera des sanctions aux personnes et aux entités américaines concernées»