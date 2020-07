Le gouvernement chinois a averti les USA, qu’il y aura des représailles, suite à la promulgation par le président américain Donald Trump, d’une loi qui prévoie des sanctions contre la « répression » menée par la Chine à Hong Kong. Dans un communiqué publié ce mercredi 15 juillet 2020, la diplomatie chinoise a estimé que cette loi américaine, constitue « une ingérence flagrante dans les affaires de Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine ». Le communiqué a par ailleurs mis en garde qu’ « afin de sauvegarder ses intérêts légitimes, la Chine apportera la réponse nécessaire et imposera des sanctions aux personnes et aux entités américaines concernées ».

Un important centre financier

Hier, mardi 14 juillet 2020, le locataire de la Maison Blanche avait augmenté la pression sur la Chine. Il avait annoncé la fin du régime économique préférentiel accordé par les USA à l’ancienne colonie britannique, qui est un important centre financier. Donald Trump a également promulgué une loi qui prévoie les mesures punitives à l’encontre de certains responsables chinois et hongkongais. « Aujourd’hui, j’ai signé une loi et un décret pour faire rendre des comptes à la Chine en raison de sa répression de la population de Hong Kong » a-t-il martelé au cours d’une conférence de presse. Le décret met ainsi un terme au statut commercial préférentiel, en vigueur à Hong Kong.

Selon le numéro un américain, « Hong Kong sera traité comme la Chine: pas de privilège spécial, pas de traitement économique spécial et pas d’exportations de technologies sensibles ». Prédisant une hémorragie des cerveaux dans le territoire, Donald Trump a affirmé que « leur liberté leur a été retirée (…), beaucoup de gens vont partir ». Il a par ailleurs ajouté ne pas avoir l’intention de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping, pour calmer les tensions.