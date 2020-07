Bill Gates, responsable de la pandémie de covid-19 ? Pour beaucoup, la réponse est oui. En effet, de plus en plus de fake news circulent au sujet du fondateur de Microsoft. Selon de faux articles de presse, ce dernier serait derrière la pandémie. Face à l’ampleur du buzz, l’ancien homme le plus riche au monde a décidé de réagir.

Interviewé sur CNN, le milliardaire a été très clair. Selon lui, ces fake news sont le résultat d’une multitude de mauvaises combinaisons. La maladie, les réseaux sociaux et l’envie de savoir ce qui s’est réellement passé, ont poussé des milliers de personnes à croire aveuglément les accusations portées à son encontre. Problème, le travail réalisé en amont, afin de lui faire porter le chapeau, est colossal et prête à la confusion.

Bill Gates répond aux rumeurs

En effet, de nombreuses photos montages, de faux articles de presse, et même des vidéos dans lequel il affirme vouloir éliminer pas moins de 15% de la population circulent sur le web. Or, en effectuant quelques recherches, il est très facile de découvrir que la Fondation Gates a d’ores et déjà versé 250 millions de dollars afin de favoriser la lutte contre la maladie. En outre, plus de 20 milliards de dollars ont été reversés aux pays en développement, afin de développer l’accès aux ressources premières (eau, nourriture), à l’éducation et à la santé.

De fausses rumeurs qui agacent

De son côté, s’il affirme que la vérité sera connue de tous, Bill Gates continue de plaider en faveur des moins fortunés. À ses yeux, le monde doit aider en priorité ceux qui en ont le plus besoin. Résultat, il espère que la communauté internationale n’oubliera pas de collaborer avec les pays en développement et qui n’ont pas les moyens de travailler sur la recherche et la santé, plutôt que de privilégier le plus offrant. Une manière de critiquer la course au vaccin actuellement en cours et les milliards de dollars qui ont été dépensés, afin d’obtenir l’accès aux premières doses.