C’est officiel, le pèlerinage national à la Grotte mariale d’Arigbo de Dassa n’aura plus lieu. Pour cause, la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus. L’annonce a été faite le mardi dernier par la Conférence Épiscopale du Bénin (C.E.B), à travers un communiqué signé de son président, Victor AGBANOU. Alors qu’il était prévu pour avoir lieu du 21 au 23 août prochain, l’édition 2020 du pèlerinage national à la Grotte mariale d’Arigbo de Dassa n’aura pas lieu.

« Que Notre Dame d’Arigbo protège notre pays »

Voilà qui est désormais plus clair. La Conférence Épiscopale du Bénin(C.E.B) met fin aux polémiques sur l’organisation du pèlerinage national à la Grotte mariale de Dassa. En effet, les avis des fidèles catholiques étaient divisés sur le sujet. Selon certains fidèles qui optaient pour l’organisation du pèlerinage, les bénédictions de la vierge Marie pourraient les aider à ne pas contracter le virus. Mais pour d’autres, la pandémie du nouveau coronavirus devrait amener les organisateurs du pèlerinage à tirer un trait sur l’édition 2020 de ce grand événement religieux national. Dans le communiqué rendu public hier, la C.E.B invite les chrétiens catholiques à prier chez eux les 21, 22 et 23 août prochain, mais de façon particulière afin d’obtenir les mêmes grâces comme s’ils étaient au pèlerinage à Notre-Dame d’Arigbo de Dassa.

La Conférence Épiscopale du Bénin(C.E.B) prie Notre-Dame d’Arigbo pour qu’elle puisse soutenir le Bénin et le monde entier dans la lutte contre le coronavirus. « Que Notre Dame d’Arigbo protège notre pays, le Bénin et soutienne l’humanité dans sa lutte contre la pandémie de la Covid-19 », peut-on lire dans le communiqué. Il faut rappeler que selon les chrétiens, le pèlerinage national à la Grotte mariale de Dassa est un moment de conversion des pécheurs, de guérison des malades, de réconciliation des personnes en conflit et de paix dans les familles.