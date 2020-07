Le covid-19 s’attaque-t-il au cœur ? Selon un groupe de pathologistes américains, le coronavirus aurait pour conséquence, de provoquer la mort de cellules au sein du muscle cardiaque. Une conclusion tirée après étude de 22 patients décédés des suites de la maladie. Cette découverte pourrait remettre beaucoup de croyances en cause.

Selon les chercheurs d’une clinique américaine de la Nouvelle-Orléans, le covid-19 aurait un impact tout autre sur le cœur humain, que ce qui était cru jusqu’ici. En effet, selon ces pathologistes, le covid-19 provoquerait la mort de cellules dans certaines parties précises du muscle cardiaque et non pas, une lésion du muscle liée à la myocardite, comme ce qui était cru jusqu’alors. Pour arriver à ce constat, les experts ont découvert une série de modifications microscopiques au sein du cœur et sa région.

Nouvelles découvertes au sujet du covid-19

Afin d’arriver à ce constat, les chercheurs dirigés par le professeur Richard Vander Heide, ont étudié les corps de 22 personnes décédées des suites de la maladie. Ces victimes présentaient toutes des comorbidités, à savoir des facteurs susceptibles d’aggraver la maladie. Certains étaient atteints par un diabète de type 2, quand d’autres souffraient d’obésité. Enfin, certains avaient une pression artérielle, assez élevée.

La maladie, mieux assimilée par les chercheurs

Cette découverte vient en tout cas confirmer un point, le covid-19 n’a toujours pas livré l’ensemble de ses secrets. Les mécanismes liés aux lésions cardiaques causées par le nouveau coronavirus restent incompris. Cependant, la recherche avant et l’évolution ainsi que les impacts de la maladie sont de mieux en mieux compris et assimilés par les scientifiques qui, à terme, sauront mieux appréhender les effets de cette dernière.