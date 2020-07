La pandémie du nouveau coronavirus est une réalité au Bénin depuis le 16 mars dernier. Une réalité qui tue. En effet selon le dernier bilan publié par le gouvernement sur ses différentes plateformes, il y a à la date du samedi 11 juillet, 26 décès dus au terrible virus. Le nombre total de cas confirmés était de 1378. Mais de quelles parties du Bénin viennent tous ces malades ? Dans l’une de ses interventions dans les médias il y a quelques mois , le ministre de la santé informait que les cas confirmés étaient pour la plupart dans les départements du Littoral, de l’Atlantique et de l’Ouémé.

On a déjà quelques chiffres dans le département de l’Atlantique grâce au chef Cellule du Conseil départemental de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Selon le docteur Thierry Hounlèlou qui s’exprimait mercredi devant la conférence administrative départementale, il y a 644 cas confirmés dans l’Atlantique à la date du mardi 14 juillet 2020. Parmi ces malades, 16 sont morts et 210 ont recouvré la santé. A Abomey-Calavi seulement les infectés sont au nombre de 246. Allada enregistre 77 cas confirmés et Ouidah 48.

Déjà 50 guéris

Lors de la même conférence administrative départementale qui s’est déroulée cette fois-ci dans le Plateau le même jour, le directeur départemental de la santé a parlé de 96 cas confirmés dans son bilan. Une grande majorité a déjà recouvré la santé. Ils sont au nombre de 50. Le reste est sous traitement, informe Hippocrate Fatembo.