Le gouvernement béninois a publié il y a plus d’une heure un nouveau bilan lié à l’infection à la Covid-19. On retient qu’à la date du « 21 juillet 2020, nous sommes au Bénin à un total de 1694 cas confirmés, 918 guéris et 34 décès ». Trois nouveaux morts ont donc été enregistrés puisque dans le précédent bilan, le nombre de décès était de 31. Il faut dire qu’un peu plus tôt, l’Organisation mondiale de la Santé avait aussi publié son bilan sur la pandémie au Bénin.

Elle indiquait que le pays comptait à la date du 22 juillet 2020, 1690 cas confirmés dont 763 sous traitement, 893 guéris et 34 décès. C’est en tout cas, ce que rapporte Fraternité. Il y a donc une légère augmentation des chiffres si on compare les deux bilans. Dans le bilan de l’Oms, on peut également s’informer du nombre de guéris qu’il y a eu en l’espace de 5 jours seulement. En effet, entre le 17 et le 22 juillet, il y a eu 110 personnes guéries. Le Bénin est actuellement dans le Top 30 des pays les plus touchés par la maladie en Afrique. Il est précisément 27e selon le classement de l’organisation onusienne.

Le Bénin soutenu par la Banque mondiale

Depuis que la pandémie s’est déclaré au Bénin, le pays a été fortement soutenu par les institutions financières comme la Banque Mondiale et les Agences de développement à l’instar de l’AFD. La Banque mondiale a par exemple approuvé il y a quelques semaines un financement additionnel de 50 millions de dollars au profit du Bénin afin de l’aider à atténuer l’impact de la crise sanitaire.

Elle a encore offert récemment 09 ambulances au pays. L’Agence française de développement offrira quant à elle des équipements de réanimation et de soins d’urgence au gouvernement le vendredi 17 juillet dernier.