Après la Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement (AFD), c’est au tour de la Coopération allemande de doter le Bénin d’équipements nécessaires à la riposte contre la Covid-19. Elle a en effet offert au Ministère de la santé, 20 kits d’extraction, 300 kits de diagnostic pour détection de nouveau coronavirus, 330 enzymes pour les tests, 12 kits de prélèvement et 30 kits de diagnostic pour confirmation de Covid-19. C’est donc du matériel de laboratoire qui vaut en tout plus de 60 millions de Fcfa.

Ces dons ont été remis au ministre de la santé béninois par Achim Troester, ce jeudi 23 juillet 2020 lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Cotonou. Achim Troester n’est rien d’autre que l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Bénin.Le diplomate a indiqué que ce geste de la coopération allemande n’annonce qu’un important accompagnement de l’Allemagne au Bénin.

“Sans laboratoire, pas de diagnostic et sans diagnostic pas de prise en charge“

L’objectif de l’Etat fédéral européen est d’appuyer les laboratoires béninois sollicités en cette période de Covid-19. Le ministre de la santé a dans son intervention, remercié la coopération allemande qui assiste aussi le Bénin dans le cadre du processus d’accréditation par l’Organisation Mondiale de la Santé, du laboratoire national.

Benjamin Hounkpatin rappellera par ailleurs le rôle primordial des laboratoires dans la lutte contre la Covid-19. « Sans laboratoire, pas de diagnostic et sans diagnostic pas de prise en charge » a déclaré le ministre béninois de la santé. Le pays compte actuellement plus de 1600 cas confirmés de Covid-19 avec malheureusement 34 morts et plus de 900 guéris.