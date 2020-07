Les représentants des organisations faîtières des artisans ont rencontré le jeudi 16 juillet dernier une délégation ministérielle à Cotonou. L’objectif de cette réunion présidée par Pascal Irénée Koupaki, était de faire avec les artisans, le point des dispositions pratiques prises pour l’observance des gestes barrières prescrites dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Outre le Secrétaire Général de la Présidence de la République Pascal Irénée Koupaki, la délégation ministérielle était composée des ministres de l’intérieur, Sacca Lafia, des petites et moyennes entreprises Modeste Kérékou, du commerce Shadiya Assouma et de la santé Benjamin Hounkpatin.

Ce dernier a invité les artisans à faire de la sensibilisation de proximité, surtout dans leur entourage immédiat. Pour illustrer cette exhortation il a raconté une petite histoire. « La dernière fois il y a un plombier qui est venu intervenir avec un apprenti et l’apprenti a toussé et moi j’ai entendu. Je lui ai demandé : ça ne va pas ? Tu es malade ? il dit oui. Je dis combien de jour ? Il dit une semaine, qu’il fait la fièvre et il tousse. J’ai dit au plombier, attention ! Envoie-le faire le test. On l’a testé, il est positif. Donc on a dit bon on va l’emmener… mais l’apprenti en chemin a fui » assure Benjamin Hounkpatin.

“C’est un super destructeur du virus qu’on peut utiliser”

A travers cette anecdote, le ministre voulait aussi faire comprendre aux artisans qu’il y a parmi leurs apprentis de possibles cas de Covid-19. En ce qui concerne l’observance des mesures barrières, Benjamin Hounkpatin dira à ses vis-à-vis qu’ils n’ont pas forcément besoin de gels hydro-alcooliques pour se laver les mains. « Je vais vous dire quelque chose de simple que vous avez et que vous pouvez utiliser. C’est le javel dilué dans de l’eau. Ça tue le virus. Même si vous n’avez pas de gel il y a de l’eau javellisée qui est un super destructeur du virus qu’on peut utiliser » a-t-il déclaré.

A sa suite les ministres de l’industrie et des PME ont insisté sur le respect des gestes barrières sur les lieux de travail des artisans. Sacca Lafia a quant à lui, invité ceux-ci à prendre leur responsabilité individuellement parce que la police ne peut pas pénétrer dans leurs maisons ou dans leur ateliers pour s’assurer que tout le monde porte le masque.