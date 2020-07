Une scène ubuesque s’est déroulée dans la ville de Briançon en France. En effet un trafiquant de drogue a été mis aux arrêts après que sa propre mère ait alerté les forces de l’ordre. La police a alors débarqué au domicile du jeune homme de 35 ans, selon la presse locale, les forces de l’ordre auraient ainsi découvert cinq kilos de résine en plaquette, une centaine de grammes en barrette, 100 grammes d’herbe de cannabis. C’est le lundi 09 juillet que la mère du trafiquant de drogue a alerté la police pour leur signifier qu’elle avait découvert des stupéfiants dans la chambre de son fils

Lors de son procès, le coupable n’arrivait toujours pas à croire que sa mère l’ait livré aux forces de l’ordre. Il faut dire que lorsque les policiers ont débarqué chez le trafiquant de drogue, ce dernier n’avait plus aucune chance de s’en sortir, il fut pris la main dans le sac et il a par la suite avoué qu’il détenait effectivement une grande non négligeable de drogue.

“(…) Du jamais vu dans l’histoire du trafic de stupéfiants“

Le trentenaire est revenu sur le rôle qu’a joué sa mère dans son interpellation, pour le coupable, c’est tout simplement historique ce qui s’est passé. “C’est ma propre mère qui m’a livré aux flics, c’est du jamais vu dans l’histoire du trafic de stupéfiants” a indiqué le prévenu. Il faut noter que lors de son arrestation, le trafiquant de stupéfiants a opposé une vive résistance blessant de surcroît un policier. Il fut jugé pour trafic de stupéfiants, rébellion et incitation à la rébellion. “Je ne suis pas très malin, je me suis fait attraper avec ma première marchandise. Je n’ai pas encore vendu” a reconnu le coupable qui a donc été condamné à quatre ans de prison ferme, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire